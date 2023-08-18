أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس الخميس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان للمرة الرابعة على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 35.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 65.1 مليار ين (445 مليون دولار) بسبب استمرار ضعف الصادرات.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وستة أشهر اذ لاتزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.



وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة 28.4% على أساس سنوي ليصل إلى 86.7 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ15 على التوالي بنسبة 8.1% لتصل إلى 21.6 مليار ين (148 مليون دولار).



وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 37.0% ليصل إلى 677.7 مليار ين (4.6 مليارات دولار) في يوليو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 26.5% مقارنة بالعام الماضي.



وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.0% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 27.0% فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 21.7% بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.