لماذا يجب أن تأكل البروكلي والملفوف واللفت إذا أصبت بالإنفلونزا؟



إذا كنت تبحث عن خضراوات غنية بالفيتامينات والمعادن، وحتى لها خصائص مضادة للسرطان، فابحث عن المجموعة المعروفة باسم الخضراوات الصليبية. وتشير الأبحاث إلى أن تناول هذا النوع من الخضراوات يمكن أن يساعد على التغلب على الزكام.



وتحتوي الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف على جزيء يساعد على الحفاظ على «حاجز» صحي في الرئتين قد يخفف بدوره من التهابات الرئة. وزعم العلماء أن هذا يمكن أن يعطي الجسم زخما في مجال مكافحة الإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.



وقال عالم المناعة د.أندرياس واك، من معهد فرانسيس كريك: «قد يكون الناس أقل احتمالية للحفاظ على نظام غذائي جيد عندما يكونون مرضى، لذلك لا يأخذون جزيئات الخضراوات التي تجعل هذا النظام يعمل. إنها فكرة جيدة أن تأكل الكثير من الخضراوات الصليبية على أي حال. لكن هذا يدل على أنه من المهم جدا الاستمرار في تناولها عندما تكون مريضا».



وفي دراسة حديثة، فحص العلماء من معهد فرانسيس كريك بروتينا يسمى مستقبل أريل هيدروكربون (AHR) والذي يمكن تنشيطه بواسطة الجزيئات الطبيعية في هذا النوع من الخضراوات. ويمكن للجزيئات الطبيعية الموجودة في الخضراوات الصليبية، مثل اللفت والقرنبيط، تنشيطه، ما يؤدي إلى بدء تفاعل تسلسلي داخلي.



ورغم أن تأثير مستقبلات أريل هيدروكربون على الخلايا المناعية مفهوم جيدا، فإن الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Nature، وجدت أنه يلعب أيضا دورا في الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية في الرئة. وتحتوي الرئة على حاجز مكون من طبقتين، واحدة من الخلايا البطانية والأخرى من الخلايا الظهارية، والتي تسمح للأوكسجين بالدخول. لكن يجب الحفاظ على الحاجز قويا لدرء التلوث والفيروسات والبكتيريا.



وأجرى الفريق مجموعة من التجارب الدقيقة والمفصلة لتضييق الآثار التي رأوها في الفئران المصابة بالإنفلونزا وصولا إلى هذه المجموعة المتخصصة من خلايا بطانة الأوعية الدموية وتحديد المحرك الجزيئي للتأثير، وهو نشاط مستقبل أريل هيدروكربون.



من كتاب: لي ي يل لل يل يل ي