سبب ظهور الكدمات



تؤدي التغذية غير الصحية خاصة المحتوية على نسبة منخفضة من فيتامينات C وP، وكذلك مرض السكري، إلى ضعف وهشاشة الأوعية الدموية. وتشير د.أناستاسيا أكولوفا أخصائية طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، إلى أن السبب الآخر لتلف الأوعية الدموية هو أمراض المناعة الذاتية الجهازي، مثل الذئبة والتهاب الأوعية الدموية.



وتقول: «تظهر الكدمات أثناء فترة الحمل بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، وكذلك في حال انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بنزيف أنفي، ويمكن أن تظهر أورام دموية تحت الجلد».



وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون خلال فترة طويلة أدوية لرقرقة الدم لديهم ميل لظهور الأورام الدموية. كما أنه مع التقدم بالعمر يزداد احتمال ظهور الكدمات، بسبب انخفاض مرونة الأنسجة واستهلاك الأوعية الدموية - الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.



وتظهر الكدمات أيضا نتيجة الاصطدام بزوايا حادة أو بأشياء أخرى لكنها تزول ذاتيا بعد أيام. لكن في حال حدوث ورم دموي كبير يجب استشارة الطبيب المختص.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»