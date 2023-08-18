يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب (تحت 19 سنة)، من نظيره المنتخب البحريني بثلاثة أشواط للاشيء (22-25، و14-25، و16-25) في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في افتتاح بطولة غرب آسيا الأولى للشباب (مواليد 2005)، والمقامة منافساتها على صالة وزارة الرياضة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



ويخوض «الأزرق» الشاب ثاني مبارياته بالبطولة في الـ 4 عصر اليوم، حيث يلتقي نظيره المنتخب السوري، وتتواصل منافسات اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا بإقامة 3 لقاءات بالإضافة إلى مباراة الكويت، حيث يلتقي منتخب لبنان مع قطر في الـ 2 ظهرا، وتتبعها مواجهة تجمع الأردن مع السعودية في الـ 6 مساء، وفي الـ 8 مساء يلتقي المنتخب البحريني نظيره الإماراتي.



ويختتم «الأزرق» في الـ 4 عصرا من مساء غد السبت مبارياته في الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بلقاء يجمعه مع الإمارات، وقد استعد أزرق الشباب للبطولة بمعسكر تدريبي في العاصمة المصرية القاهرة.