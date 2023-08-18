يحيى حميدان



يعود إلى البلاد وفد فريق الكرة بنادي التضامن قادما من العاصمة المصرية (القاهرة) بعد ختام معسكره التدريبي الذي اقامه هناك لمدة أسبوعين.



واختتم «العنيد» مبارياته التجريبية بالخسارة من وادي دجلة 0-3 أول من أمس، بعدما تعادل مع الرجاء وأسوان دون أهداف في المباراتين، وفاز على حرس الحدود 1-0.



ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا السبت، على أن يعاود تدريباته بصفة طبيعية في اليوم التالي تحت قيادة المدرب البرتغالي ميغيل ليال.



ويستعد التضامن لخوض منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى بداية من 27 الشهر الجاري عندما يحل ضيفا على الساحل.



هذا، واختتم خيطان معسكره التدريبي هو الآخر في تركيا بالخسارة من الوعب القطري 0-1.



وقام نائب مدير فريق خيطان محمد الملا بتبادل الدروع التذكارية مع مسؤول وفد الوعب قبل انطلاق المباراة.



ولعب «الأحمر والأسود» مباراتين أخريين في تركيا، حيث فاز على رديف بورصة سبور 3-0 وخسر من بلدية اسطنبول 1-2.