هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على نظيره بيتار الصربي 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر أمس في العاصمة الصربية (بلغراد)، وذلك في اليوم الأخير لمعسكر السماوي، حيث من المقرر أن يعود البلاد اليوم، ليدخل الفريق في المرحلة الأخيرة من تحضيراته للموسم الكروي 2023-2024، وقبل ملاقاة نظيره العربي مساء الجمعة 25 الجاري، في أولى مبارياته بدوري زين للدرجة الممتازة.



وقد جاءت المباراة قبل الأخيرة للسماوي جيدة من حيث المستوى الفني، بسط السماوي أفضلية كبيرة على مدار شوطيها، وتناوب على التسجيل معاذ الأصيمع «هاتريك»، ويوسف العنيزان هدفين، وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: نواف المنصور، وأحمد العيدان، وفهد مرزوق، وعبدالعزيز جمال، وزيد زكريا، وعمر المطيري، ومحمد الهويدي، ومعاذ الأصيمع، وعلي كمال، ويوسف العنيزان، وفواز الرشيدي أمام بيتار.



وقد حرص الجهاز الفني للسالمية على إقامة مباراتين في اليوم الأخير للفريق، حيث لعب في وقت متأخر من مساء أمس مع نظيره الحمرية الإماراتي، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للعب 90 دقيقة كاملة، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى تطبيقهم للتكتيك الذي يتبعه المدرب أفرادا ومجموعة.