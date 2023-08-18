مبارك الخالدي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مع الفحيحيل في مباراة ودية تقام غدا على ملعب اتحاد كرة القدم، وذلك في إطار استكمال تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد والمقرر انطلاقه 24 الجاري في بطولة دوري زين الممتاز.



وأجبرت ظروف الصيانة الجارية على ملعب الفريقين لإقامة اللقاء على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة، ويتطلع جمهور النادي العربي بشكل خاص بشغف لمشاهدة الأخضر بقيادة الطاقم الفني الألماني الجديد، وذلك بعد عودته من معسكر أقيم بتركيا، حيث لعب «الأخضر» 4 مباريات ودية، خسر في 3 مباريات من الخلود السعودي 2-1 ومن أهال تركمانستان 1-0 ومن الفيصلي السعودي 2-1 وتعادل مع الملعب التونسي 1-1. ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني للفريق توماس برداريش بتشكيلته الأساسية للاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين قبل خوض أولى مواجهات الجولة للدوري 25 الجاري أمام السالمية.