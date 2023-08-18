بيروت - ناجي شربل



يلتقي العهد حامل اللقب مع الأهلي النبطية الـ 5 من مساء اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم. ويتطلع العهد إلى تجاوز سقوطه أمام النجمة الأسبوع الماضي في جونية 1-2، والى تكرار فوزه الذي حققه على الأهلي النبطية برباعية نظيفة في نهائي مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية الممهدة للموسم الحالي، بينما يأمل الفريق الجنوبي الذي يخوض موسمه الأول في مصاف أندية الدرجة الأولى، مواصلة نتائجه الإيجابية بعد تعادلين مع الأنصار 2-2، والصفاء 1-1. وتقام غدا مباراتان، حيث يلتقي الصفاء والحكمة بيروت، ويسعى الصفاء لتحقيق فوز أول بعد خسارة أمام النجمة بثلاثية بيضاء، ثم التعادل مع الأهلي النبطية. والحكمة لدخول لائحة النقاط بعد خسارتين أمام شباب الساحل 1-3، والأنصار 1-2.



وفي بحمدون، يلتقي النجمة والتضامن صور ويبحث النجمة عن ثالث فوز تواليا، والتضامن إلى تخطي سقوطه أمام الراسينغ بيروت في المرحلة الثانية 1-2، في الوقت المحتسب بدل ضائع (الدقيقة 93).