عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم في القادسية في الساعة 8:30 من مساء الغد آخر مبارياته الودية عندما يلتقي الشباب على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك استعدادا لانطلاق دوري زين الممتاز، حيث سيلتقي الوافد الجديد خيطان في الجولة الأولى 25 الجاري.



وكان الأصفر بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم قد عاد من معسكر إسكندرية الثلاثاء الماضي خاض خلاله 3 مباريات ودية تعادل في اثنتين منهم سلبيا 0-0 مع زد وسبورتنغ المصريين وفاز على دبا الحصن الإماراتي 2-1.



ويسعى القادسية إلى تجهيز لاعبيه قبل انطلاق الموسم ضاري سعيد الذي تعرض لكسر في الأنف في مباراة زد الأخيرة بالمعسكر وعبدالله العنزي بعد أن عانى من كسر في الساق، وهي نفس الإصابة التي لها محمد خليل ويحتاج وقتا للتعافي منها، فيما من المقرر أن يدخل عبدالعزيز وادي تدريبات الفريق الجماعية بعد شهر تقريبا وهو حاليا في مرحلة التأهيل.



ومن المتوقع أن يشارك المدرب إبراهيم بالمباراة بتشكيلته الأساسية لعدم وجود وقت لخوض مزيد من التجارب وإشراك لاعبين جدد وكذلك لتهيئة اللاعبين بصورة جيدة قبل انطلاق الموسم والذي يسعى من خلاله الأصفر العودة إلى منصات التتويج بعد غياب سنوات.