الدوحة - فريد عبدالباقي



تعثر النادي العربي في بداية مشواره بالنسخة الـ 52 من بطولة الدوري القطري لكرة القدم، وذلك بعد خروجه بنقطة التعادل أمام ضيفه الشمال 1-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد الثمامة المونديالي، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.



تقدم العربي «وصيف النسخة الماضية»، بهدف عن طريق مدافع الشمال ماتياس ناني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30، وأدرك الأردني علي علون التعادل لنادي الشمال في الدقيقة 90+2، ليخرج كل فريق بنقطة الأولى في مسابقة الدوري.



وفي افتتاحية الدوري، نجح الوكرة في تجاوز معيذر الصاعد حديثا لدوري قطر، بالفوز عليه 3-0، سجل ثلاثية الوكرة المحترف الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة 45، والمغربي أيوب عسال (هدفين) في الدقيقتين 45+3 و72.



وبهذه النتيجة، حصل الوكرة على أول 3 نقاط، فيما مني معيذر بهزيمته الأولى.



عقب نهاية اليوم الأول لدوري قطر، أقلق النادي العربي عشاقه قبل المواجهة المرتقبة أمام أجمك الأوزبكي في الدور التمهيدي الثاني لملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الثمامة، بينما طمأن الوكرة جماهيره قبل استضافة نافباهور الأوزبكي بستاد الجنوب في اليوم ذاته، حيث إن الفائز في ملحق الحسم سوف يتأهل للعب في دور المجموعات، إلى جوار ناديي السد والدحيل الذي تأهلا مباشرة إلى دور المجموعات، وينتظر قرعة هذا الدور يوم 25 من الشهر نفسه.



هذا، وتختتم اليوم مباريات الجولة الأولى، حيث يلتقي الأهلي مع الدحيل في الـ 6:30 مساء على ستاد الثمامة، ثم أم صلال والسد في الـ 8:30 مساء على ستاد البيت.