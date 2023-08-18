أثار مصير فيلين مقيدين بسلاسل في حديقة حيوانات هانوي استياء كبيرا في فيتنام، حيث ارتفعت أصوات من جانب منظمات للرفق بالحيوان تدعو إلى إطلاقهما في حديقة وطنية.



وتطالب هذه المجموعات بإطلاق أنثيي الفيل، تاي وبانانغ، في حديقة طبيعية، ووقع ما يقرب من 70 ألف شخص على عريضة بهذا الاتجاه.



لكن صباح الأربعاء، كان الفيلان لايزالان مقيدين بالسلاسل، بينما أطعمهما حراس الحديقة العشب وقصب السكر.



وقال موظف في حديقة الحيوانات لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «الفيلة حيوانات يمكن أن تكون شرسة. في ظل العيوب المسجلة على صعيد السياج الكهربائي، يجب ربطها بالسلاسل».



وهذا الرأي لم يشاركه الناشطون في حركة «أنيملز إيجيا» الذين أرسلوا رسالة إلى سلطات العاصمة الفيتنامية يطلبون منها نقل هذين الفيلين إلى غابة منتزه يوك دون الوطني، على الهضاب الوسطى لفيتنام.