تبين أن الإنسان «أوتزي» المعــروف بـ «رجل الثلج»، والذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان يتمتع ببشرة أغمق مما كان يعتقد وربما كان «أصلع»، بحسب دراسة نشرها معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا في لايبزيغ. وأشار المعهد الألماني الذي أجرى الدراسة بالتعاون مع معهد «اوراك» للأبحاث الخاصة بالمومياوات في بولسانو بإيطاليا، إلى أن تحليل «جينوم» أشهر مومياء في أوروبا والتي تعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة، أظهر أن أسلافها كانوا من الأناضول.



وقدر عمر «أوتزي» حين توفي بنحو 45 عاما، وربما لم يكن شعره طويلا بل كان خفيفا. وبينت جيناته وجود استعداد وراثي للصلع لديه، ما يفسر «عدم وجود شعر تقريبا على المومياء»، بحسب الباحث المشارك في إعداد الدراسة ألبرت زينك من معهد «أوراك».



إلى ذلك، كان الباحثون يعتقدون حتى اليوم أن بشرة المومياء أصبحت داكنة خلال تخزينها في الثلج، لكن من المحتمل أن يكون هذا الاسمرار مرتبطا بـ«لون بشرته الحقيقي»، على قول زينك.



ويظهر «أوتزي»، بالمقارنة مع معاصريه الأوروبيين، نسبة وراثية عالية بشكل غير عادي للمزارعين المهاجرين الأوائل في الأناضول، وفق الدراسة.



واستنتج الباحثون أنه يتحدر من مجتمع خاص بمنطقة جبال الألب أفراده معزولون نسبيا ولم يتواصلوا بصورة كبيرة مع مجموعات أوروبية أخرى.