قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إن اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لاستعراض إنجازات الكويت الإنسانية الكبيرة التي أسهمت في تقديم التنمية الشاملة للمجتمعات، وتحقيق الاستدامة في العمل الخيري للارتقاء بحياة الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم، والحياة التي تليق بفئات المحتاجين في الدول والمجتمعات الفقيرة، مؤكدا ان الكويت سباقة ورائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في عمل الخير وصناعة الحياة الكريمة عبر تحركاتها الواسعة لمساعدة المحتاجين في كل مكان.



وأضاف الشايع في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: لا بد من الإشادة بدور العاملين في المجال الإنساني وإبراز دورهم في ظل ما تقدمه الكويت من ريادة في العمل الخيري والتي أكدت بجدارة استحقاقها أن تكون مركزا إنسانيا عالميا، معربا عن فخره واعتزازه بالمواقف الإنسانية النبيلة للقيادة السامية والعاملين في الحقل الخيري والشعب الكريم. وأوضح أن «الصفا الإنسانية» لم ولن تتوانى في تقديم الدعم والعون لإغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين، مبينا أن الإنجازات النوعية التي حققتها الجمعية خير شاهد على ريادة العمل الخيري الكويتي، فقد أسفرت عن مشاريع كبرى متميزة على الصعيدين المحلي والعالمي.