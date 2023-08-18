نظم القطاع النسائي التابع لجمعية النجاة الخيرية العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال الفترة الماضية، منها محاضرات دعوية وتربوية ونفسية وأنشطة اجتماعية لموظفات الجمعية، ومجالس التزكية للنفس من خلال القرآن الكريم.

وقالت رئيسة القطاع النسائي بالنجاة الخيرية وضحة البليس: أقمنا العديد من المحاضرات المميزة، منها دور الجدة في الأسرة، محاضرة بعنوان رسالة لكل مهموم، وملتقى الحج «حج القلوب وليس الأبدان» ومحاضرة «ولذكر الله أكبر».

وأضافت البليس: شارك في تقديم المحاضرات العديد من الداعيات الفضليات وهن منيرة الخزام، ودلال الحربي، ووضحة البليس، ود.وداد العيسى، ومها الكندري، وبريق المطر، وهدى الشايع، وجميلة العنزي، وقمنا بتوزيع وجبات لضيوف الكويت من العمالة الوافدة.

ونهدف من خلال هذا النشاط الإنساني الى تقديم رسالة شكر وعرفان لهذه الشريحة على الجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق التنمية، كما أقمنا من خلال نادي الأمهات الصغيرات الصيفي العديد من الأنشطة، منها ورشة أظرف الهدايا وصنع الدمى والسيراميك وصنع التيجان.