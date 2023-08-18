أكدت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن اليوم العالمي للعمل الإنساني تذكرة سنوية للعمل على تخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة، وملايين الأسر التي فقدت عائلها، فالاحتفال بهذا اليوم يعد دعوة لبناء المجتمعات الفقيرة والتصدي لتداعيات الكوارث والنكبات.



وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في «نماء» عبدالعزيز الكندري ان اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة المحتاجين، مشيرا إلى أنه فرصة لنؤكد على أهمية ومدى التغيير الذي أحدثته «نماء» في حياة الكثيرين في مناطق عملها، عبر عملها الميداني داخل وخارج الكويت، مشيرا إلى ان اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لاستذكار كل العطاءات التي عززت العمل الإنساني وقدمت الغالي والنفيس في سبيل إسعاد الآخرين في الكويت والعالم، مبينا أن عطاءات الكويت الانسانية كبيرة وأياديها الخيرة في بناء الإنسان والتنمية ودعم البحث العلمي والاستثمار البشري والمساعدات الإغاثية وصلت الى العديد من المجتمعات البشرية.



وأوضح أن دول العالم تحتاج اليوم إلى المزيد من الجهود الإنسانية المنسقة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تطال بتأثيراتها كثيرا من المجتمعات.