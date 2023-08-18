عاطف رمضان



قام فريق الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أمس بجولة تفتيشية مفاجئة على عدد من الأسواق المركزية في محافظة العاصمة للتأكد من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مصطنع، من خلال النظام الآلي لمراقبة الأسعار لدى الوزارة.



وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري في تصريح صحافي انه تم خلال الجولة مطابقة السلع الأساسية لأحد الأسواق الغذائية واتضح الالتزام بالأسعار من خلال البرنامج الآلي للوزارة.



وأضاف الأنصاري: قام الفريق بجولات تفتيشية على أسواق الجملة للمواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم للتأكد من التزام الأسواق والمحلات بالأسعار المحددة.