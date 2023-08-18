أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة بمواقف الكويت الصادقة بجانب الشعب اليمني ومساندته في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلاده.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى لقاء العرادة الذي يشغل أيضا منصب محافظ مأرب بسفيرنا لدى اليمن فلاح الحجرف لمناقشة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بمختلف المجالات إضافة إلى بحث آخر التطورات في الملف اليمني.



وأعرب العرادة عن امتنانه وتقديره لجميع الجهود الكويتية والإسهامات الإنسانية والتنموية، وأبرزها في الوقت الراهن تمويل الصيانة العمرية لمحطة «مأرب» الغازية التي يتم استكمال فتح الاعتمادات المستندية للبدء في العمل بها.



وثمن الدعم السخي واللامحدود الذي قدمته الكويت حكومة وشعبا للشعب اليمني خلال السنوات الماضية، مشيدا بمساهمتها الكبيرة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الصعبة التي سببتها ميليشيات الحوثي ومساعدة اليمنيين على تجاوزها بالوسائل والآليات المختلفة.