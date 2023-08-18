«الديوان» لـ «الأنباء»: قبول 1000 كتاب احتياج ترشيح فردي للتوظيف في الوزارات والجهات الحكومية ما عدا «الأشغال» و«الشؤون» و«الطيران المدني»

التعاون والتنسيق يتواصلان بين الديوان والجهات المرتبطة آلياً لتجميع أكبر عدد من الاحتياجات

حصة الأسد لـ «الكهرباء» وإبلاغ المواطنين المرشحين بمراكز عملهم قريباً

مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه تم تحديث الأنظمة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية لمطابقتها مع الهيكل التنظيمي المعتمد في 5 يونيو الماضي.



وكشفت عن انه تم حتى الآن قبول 1000 كتاب احتياج ترشيح فردي للتعيين في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ماعدا وزارتي الأشغال والشؤون والإدارة العامة الطيران المدني.



وأوضحت انه تم قبول كتب الراغبين في التوظيف ممن وصل الترتيب لهم في الأحقية للترشيح للعمل في الجهات المرشحين للعمل فيها.



وبينت المصادر أن حصة الأسد من كتب الاحتياج كانت من نصيب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن التعاون والتنسيق يتواصلان بين الديوان والجهات المرتبطة آليا لتجميع أكبر عدد من الاحتياجات، كاشفة عن أن إبلاغ المواطنين المرشحين بمراكز عملهم قاب قوسين أو أدني.



وثمنت جهود العاملين في مختلف الإدارات التي منها، على سبيل المثال وليس الحصر، العلاقات العامة، والاختيار، اللتان أتمتا عملهما على أكمل وجه لتسهيل إجراءات الراغبين في التوظيف من المسجلين على موقع الديوان وحان دورهم طبقا للنظم واللوائح المطبقة.

ترشيح الكادر الطبي خريجي الجامعة و«التطبيقي» اعتباراً من 24 الجاري

مريم بندق



علمت «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية أتم ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية آليا إلى وزارة الصحة من خلال الموقع الإلكتروني للديوان اعتبارا من 24 الجاري. وبحسب المعلومات سيتم تطبيق ذلك على خريجي جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب فقط، بحيث تتم عملية الترشيح آليا مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز إجراءات التعيين.