قال النائب جراح الفوزان إن الحفاظ على أسرار الدولة والاعتماد على أبنائها في السفارات بالخارج أمر ضروري وفي غاية الأهمية.



وقال الفوزان في تصريح لـ «الأنباء»: وجهت سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، وأدعوه الى عدم تجاوز المدة الدستورية في الإجابة عن السؤال. وأضاف: استفسرت في السؤال عن عدد الموظفين الكويتيين الإداريين في سفارات وبعثات الكويت بالخارج، وعدد الموظفين غير الكويتيين الإداريين في سفارات وبعثات الكويت بالخارج، كما طلبت تزويدي بكشف بأعداد وجنسيات الموظفين الإداريين وغير الإداريين ومسمياتهم الوظيفية والبعثة التي يعملون بها في كل سفارة للكويت بالخارج.