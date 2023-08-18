ملأت الدول الأوروبية مرافق التخزين الأرضية بالغاز المخصص لموسم التدفئة بنسبة 90%؛ وفقا لبيانات اتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد توقعت في وقت سابق، تحقيق هذه المؤشرات بحلول نوفمبر.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة الملء 90.12% (13.54 نقطة مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية)، فمرافق التخزين تحتوي على نحو 99 مليار متر مكعب من الغاز.

وكان المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون، قد صرح في وقت سابق، أن أوروبا تأمل في ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 90% بحلول 1 نوفمبر.

في العام الماضي، تم الوصول إلى ذروة ملء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر، بنسبة 95.64%، أما نسبة 90% فقد تم بلوغها في أوائل أكتوبر.