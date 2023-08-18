يتوقع "دان سترويفن" رئيس قسم أبحاث النفط لدى "جولدمان ساكس" وصول سعر خام برنت إلى 86 دولارًا بنهاية العام الحالي، كما يتوقع نموًا متواضعًا في إنتاج الولايات المتحدة من النفط.

وصرح "سترويفن" في مقابلة مع "العربية" قائلاً: الطلب العالمي على النفط سجل مستوى قياسيًا خلال يوليو، وأشار إلى أن المخاطر المتعلقة بإنتاج روسيا من النفط أصبحت إيجابية للأسعار.

وقال إنه خلال الأشهر الماضية زاد ترجيح البنك بأن اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي في طريقهما نحو تباطؤ سلس وهو ما يعود إلى البيانات الاقتصادية المتماسكة.

وأشار إلى أن معدلات التضخم تظهر أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لوقف رفع الفائدة.