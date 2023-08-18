أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري أنه لم يتم رصد أي تلوث نفطي حتى هذه اللحظة في المنطقة الواردة في البلاغ الوارد من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ومن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية حول رصد بقعة مساء امس الخميس يشتبه في انها تلوث نفطي بالزيت في احد المواقع بالمياه الاقليمية الكويتية من خلال صور الأقمار الاصطناعية.



ولفتت الكندري الى ان الهيئة العامة للبيئة قامت بالتنسيق مع عمليات خفر السواحل بوزارة الداخلية وتم مسح المنطقة البحرية ولم يتم رصد تلوث حتى هذه اللحظة.



كما تم مسح المنطقة من خلال مجموعة العمليات البحرية بشركة نفط الكويت صباح اليوم ولم يتم رصد اي تلوث في المنطقة .

ولفتت الى انه تم مسح المنطقة الساحلية المقابلة للموقع من خلال فريق من الهيئة العامة للبيئة ولم يتم رصد اي ملوثات عدا ملاحظة تكاثر نوع من الاعشاب البحرية وذلك على ساحل المنقف.



وتوجهت بالشكر لعمليات خفر السواحل بوزارة الداخلية للاستجابة الفعالة، شاكرة مجموعة العمليات البحرية من شركة نفط الكويت لحرصهم في متابعة الموضوع والتعاون المستمر مع الهيئة.