القاهرة - هناء السيد

أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حفل تكريم وتوديع للوزير المفوض د.ماجد المطيري مدير إدارة التدريب والتطوير بجامعة الدول العربية لفترة امتدت 10 سنوات.

حضر الاحتفال السفير عبدالله سرور الجرمان الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال والسفير حسين الهنداوي الأمين العام مساعد رئيس قطاع الرقابة الإدارية والمالية والسفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وقام بإهداء المطيري كتابه الذي يحمل عنوان «وعلى الخير والمحبة نلتقي» ووزير مفوض فالح المطيري، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وشارك بالاحتفال عدد كبير من موظفي جامعة الدول العربية ومن المتدربين العرب.

وقد ثمن السفير خطابي دور إدارة التدريب خلال فترة تولي د.ماجد المطيري لها من حيث البرامج التي قدمت للأطر البشرية وثقل معرفتها، مضيفا أن مناسبه تكريم المطيري الذي يعد من الكفاءات التي عملت بالجامعة العربية وترك بصمات واضحة تؤكد ذلك، مؤكدا أهمية استمرار تواصله معنا من أجل العمل لخدمة أهداف ومبادئ جامعة الدول العربية ولخدمة القضايا العربية.

من جانبه، أكد السفير الجرمان الخبرة العالية التي عمل بها المطيري وتطوير وتحديث برامج التدريب بجامعة الدول العربية لتعزيز التواصل والتنسيق من خلال برامج التدريب لتنمية العنصر البشري والتعريف بجامعة الدول العربية ودورها المحوري والرئيسي لخدمة القضايا العربية.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال التكريم أكد د.ماجد المطيري دور جامعة الدول العربية (بيت العرب حاضنة الكيان العربي)، قائلا: نظرا لانتهاء فترة عملي في بيتي الثاني إن لم يكن الأول بيت العرب، وفي بلدي الثاني بلد كل العرب أرض الكنانة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي مصر العروبة، أستذكر بعض الأبيات الشعرية التي قلتها سابقا في مصر العظيمة:

من وحي القرآن وذكر الصالحين

ادخلوا مصر بسلام آمنين

ادخلوها كم لكم فيها نسابه

العظيمة هاجر أم المسلمين

ادخلوها دار خير ودار عزه

ادخلوها دار أمن ومؤمنين

وقال: أود أن أتوقف لحظة لأقدِّر الدعم والتوجيه الذي تلقيته طيلة السنوات السابقة خلال عملي هنا، من قبل دولتي الكويت ومن رئيسي المباشر في العمل السفير عبدالله سرور الجرمان، ومن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، هنا في بيت العرب استمتعت بالعمل، وحصلت على فرص جديدة وتطورت، لقد عملت في العديد من البرامج الجماعية، والتعاون سيظل مستمرا معكم أيها الرائعون.

لقد عززت مهاراتي حقا تحت إشراف مسؤولين يمتلكون فكرا وإبداعا ومهنية، 10 سنوات من العمل بجامعة الدول العربية.

أود أن أشكركم جميعا على مساندتي ومساعدتي في التطور والتوجيه والتحرك في الاتجاه الصحيح.

وعلى الرغم من أنني أبدأ رحلة جديدة، إلا أنني آمل أن نبقى على اتصال، وأنا متأكد من أننا سنبقى على اتصال دائما بغض النظر عن مكان عملي القادم، فنحن أسرة واحدة.

وأضاف: انه لمن دواعي سروري التعرف عليكم والعمل معكم والتعلم منكم، أشعر أنني تمكنت من التعامل مع العمل بكفاءة أكبر لقد ساعدتموني جميعا على التطور مهنيا.

فأنا ممتن للدعم والتوجيه الذي ساعد في بناء مهاراتي، فبفضل من الله ثم منكم، تمكنت من التقدم في مسيرتي المهنية، أنتم العامل المساعد في نجاحي.