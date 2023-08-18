بررت الحكومة السورية قرار رفع أسعار المحروقات الذي أثار استياء واسعا، بتوجيه ما يسمى «الدعم» لمستحقين فعليين.

وظهر وزيرا النفط والثروة المعدنية فراس قدور والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبدالكريم علي، على التلفزيون الرسمي في محاولة لشرح دوافع ذلك الرفع الذي طغى على زيادة الرواتب والأجور الذي أصدره الرئيس بشار الأسد. رفع أسعار المحروقات، والذي تسبب في استياء وغضب شعبي عارم، في ظل انهيار الليرة المتسارع وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة.

وأكد الوزيران في مقابلة على قناة «الفضائية السورية» أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توجيه الدعم إلى الطبقات الأكثر حاجة، واستخدام الوفورات التي تحصل في زيادة الرواتب، مؤكدين أنه لا مساس في سعر الخبز أبدا، وسيتم توفير المشتقات النفطية بشكل أفضل.

وأوضح قدور أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20% من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر المقبلة، لافتا إلى أن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف، لذلك تمت إعادة توجيه هذا الدعم الذي لايزال قائما إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بمرسوم الرئيس بشار الأسد بزيادة الأجور 100% لكل الموظفين والمتقاعدين.

وأضاف أن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للنظام نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية وتغير سعر الصرف، لذلك أوقف الدعم عن المحروقات، واستخدم بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب.

وأشار إلى أن تكلفة سعر ليتر المازوت حاليا هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة، أما الشريحة الأكبر والتي تستهلك يوميا نحو 2 مليون ليتر مازوت وهي شريحة النقل والتدفئة فهي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، أي أنه مدعوم بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد.

بدوره، أكد وزير التجارة الداخلية أنه لا مساس بسعر الخبز أبدا، مشيرا إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنويا، ويتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريبا بشكل شهري، مبينا أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة بـ 70 ألفا تكلفته ملايين الليرات السورية.

وأوضح علي أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدودا، لافتا إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.

وكان قرار رفع أسعار الوقود أثار غضبا كبيرا ترافق مع فوضى في قطاع النقل واحتجاجات في عدد من المدن على تردي الأوضاع الاقتصادية الخانقة. وانتقد المواطنون التخبط في اتخاذ القرارات، خصوصا ان رفع سعر الوقود لم يرافقه على الفور تسعيرة جديدة لأجور النقل وهو ما أغضب أصحاب السيارات الذين أضرب كثيرون منهم عن العمل، فيما قام آخرون بفرض أجور نقل اعتباطية عشوائية اعتبرها مواطنون مبالغ فيها. وعلى الفور ارتفعت أسعار معظم السلع حتى قبل ان يتسلم المواطنون الراتب الجديد كون الزيادة جاء مع استحقاق الراتب المقبل. وكل ذلك ترافق مع استمرار تهاوي الليرة السورية أمام الدولار.