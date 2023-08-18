فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من الجماعات المسلحة التي تتمركز في شمال غرب سورية و3 من قيادات الجماعتين فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت لواء سليمان شاه الملقب بـ «العمشات» وقائدها محمد حسين الجاسم «أبوعمشة» وشقيقه الأصغر وليد حسين الجاسم وكذا فرقة الحمزة المعروفة بـ «الحمزات» وقائدها سيف بولاد أبوبكر على خلفية ما وصفته بـ «انتهاكات جسيمة بحق سكان منطقة عفرين في شمالي سورية».

وذكرت وزارة الخزانة في بيان: «هذه الجماعات المسلحة فاقمت المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمالي سورية وأعاقت انتعاش المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان».

وأشارت إلى أن لواء سليمان شاه، على وجه الخصوص، متهم بتعريض سكان عفرين للاختطاف والابتزاز.

وقالت وزارة الخزانة: «استهدف اللواء سكان عفرين الأكراد، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يضطروا إلى ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة لإعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم».

كما أن فرقة الحمزة، والتي هي أيضا جماعة مسلحة تنشط في شمالي سورية، متهمة بالتورط في عمليات خطف وسرقة ممتلكات وتعذيب.

وقالت وزارة الخزانة: «تدير الفرقة أيضا مراكز احتجاز تضع بداخلها من اختطفتهم لفترات طويلة. وخلال فترة سجنهم، حيث يجري احتجاز الضحايا للحصول على فدية، غالبا ما يتعرضون لانتهاكات جنسية على أيدي مقاتلي فرقة الحمزة».

وسيجري تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تخص الأشخاص الذين شملتهم العقوبات وسيجري حظر التعامل معهم في الولايات المتحدة.

وردا على العقوبات، اعتبرت وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة» أن العقوبات الأميركية غير عادلة وظالمة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة.

وقالت وزارة الدفاع إن الخزانة الأميركية اعتمدت على تقارير منظمات «غير حيادية» تسعى إلى تشويه صورة «الجيش الوطني السوري» لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أورده موقع «عنب بلدي»، أن تقرير الخزانة الأميركية أساء للفصيلين، وجاء ظالما ومخالفا لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما دساتير العالم والقوانين الدولية.

وطالبت «دفاع المؤقتة» الخزانة الأميركية بمراجعة تقريرها «والتراجع عن هذا التصنيف، مشيرة إلى أنها لم ترأي تحرك قضائي بحق الانتهاكات التي ارتكبتها «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) والنظام السوري».

واعتبر محمد جاسم «أبوعمشة» أن الهدف من العقوبات الأميركية عليه «سياسي بحت»، قائلا إن القوة المشتركة (العمشات والحمزات) لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، منها أن الفصيلين لا يملكان أي دولار أميركي واحد خارج مكتبهما المالي، وأنهما لا يملكان أي شركة سواء أكانت سيارات أو غيرها، في إشارة الى شركة سيارات في اسطنبول طالتها العقوبات لارتباطها بأبي عمشة كما تقول.

ويتبع فصيلا «العمشات» و«الحمزات» لـ «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، ويشكلان ما يسمى بـ «القوة المشتركة» رغم وجودهما تحت راية «الفيلق الثاني» وتحت جسم عسكري واحد.