القاهرة - هالة عمران

شاركت «مدرسة نور للغات»، إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية «Robot challenge world 2023»، بالعاصمة الصينية (بكين)، حيث حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على المركز الرابع عالميا، والفريق الثاني حصل على المركز الخامس.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن مدرسة نور للغات شاركت في المسابقة، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam)، حيث تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى 16 فريقا مثل 24 دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند أحمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى 12 فريقا مثلوا 12 دولة مشاركة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول بالمدرسة فاز بالمركز الرابع، والفريق الثاني فاز بالمركز الثاني على مستوى محافظات مصر في فئة Puck Collect‏ ‏(Junior) في النهائيات المحلية لمسابقة «تحدي الروبوت المصري 2022»، والتي أقيمت في 14 أكتوبر 2022 في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، ما أهلهم لتمثيل مصر في النهائيات الدولية لمسابقة تحدي الروبوت المقامة في الصين، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2023.