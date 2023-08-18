ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة د. سامح مهران، عددا من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.
وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة «رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر.
لينك استمارة التقديم لورشة «رسم وبناء الشخصية»:
https://forms.gle/xXsjaKXCfypXcL337
وورشة تقنية «Meisner» ويقدمها الفنان «نديم» وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر.
لينك استمارة التقديم لورشة تقنية «Meisner»:
https://forms.gle/5wjapNJze6A3hx536
وفي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين.
لينك استمارة التقديم لورشة «بروڤة ممتدة»:
https://forms.gle/Ukr5t8qu3YFh3NU99
وورشة «مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي» وتقدمها الفنانة داليا صبور.
لينك استمارة التقديم لورشة «مسرح اعادة التمثيل»
https://forms.gle/TF4oFwWzGDJS956CA
ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر
لينك استمارة التقديم لورشة «تنمية مصادر التمويل»:
https://forms.gle/SxSrMdNtKW8XgHCy5
وورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر.
استمارة التقديم لورشة «موسيقى الجسد والمسرح»:
https://forms.gle/syKV1D52sksstNz1A
وورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر.
لينك استمارة التقديم لورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل»:
https://forms.gle/98DMymxJtX1FE7rF8
وورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي» ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.
استمارة التقديم لورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي»:
https://forms.gle/hJ7MVhH2nT2LaHW88
ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين من خلال اللينكات المرفقة من اليوم الجمعة 18 حتى 25 أغسطس.