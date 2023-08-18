ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة د. سامح مهران، عددا من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة «رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر.

لينك استمارة التقديم لورشة «رسم وبناء الشخصية»:

https://forms.gle/xXsjaKXCfypXcL337

وورشة تقنية «Meisner» ويقدمها الفنان «نديم» وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر.

لينك استمارة التقديم لورشة تقنية «Meisner»:

https://forms.gle/5wjapNJze6A3hx536

وفي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين.

لينك استمارة التقديم لورشة «بروڤة ممتدة»:

https://forms.gle/Ukr5t8qu3YFh3NU99

وورشة «مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي» وتقدمها الفنانة داليا صبور.

لينك استمارة التقديم لورشة «مسرح اعادة التمثيل»

https://forms.gle/TF4oFwWzGDJS956CA

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر

لينك استمارة التقديم لورشة «تنمية مصادر التمويل»:

https://forms.gle/SxSrMdNtKW8XgHCy5

وورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر.

استمارة التقديم لورشة «موسيقى الجسد والمسرح»:

https://forms.gle/syKV1D52sksstNz1A

وورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر.

لينك استمارة التقديم لورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل»:

https://forms.gle/98DMymxJtX1FE7rF8

وورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي» ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

استمارة التقديم لورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي»:

https://forms.gle/hJ7MVhH2nT2LaHW88

ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين من خلال اللينكات المرفقة من اليوم الجمعة 18 حتى 25 أغسطس.