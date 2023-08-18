أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية أنهما تراقبان عن كثب سلالة متحورة جديدة من كوفيد-19 رغم أن «التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد».

وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحور جديد «ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)» الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الڤيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19.

وحتى الآن، رصد هذا المتحور الجديد في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة «إكس» إلى أنها تراقب المتحور من كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن «التأثير المحتمل لطفرات المتحور الجديد مازال غير معروف ويتم تقييمه بدقة».

وقال أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن فرانسوا بالو، إن الاهتمام الذي يثيره المتحور الجديد له مبررات.

وأضاف في تعليق نشر الجمعة أن «سلالة بي أيه.86.2 هي أبرز سلالات سارس-كوف-2 في العالم منذ ظهور أوميكرون»، في إشارة إلى المتحور الذي أدى إلى ازدياد الإصابات عالميا بشكل كبير في شتاء العام 2022.

وقال: «خلال الأسابيع المقبلة، سنرى مدى تأثير بي أيه.86.2 مقارنة بطفرات أوميكرون الأخرى».

وشدد على أنه حتى لو تسبب بي أيه.86.2 في ارتفاع كبير بعدد الإصابات، «فإننا لا نتوقع أن نشهد مستويات من المرض الشديد والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقا خلال فترة الوباء عندما انتشرت متحورات ألفا ودلتا وأوميكرون».

وأضاف: «تلقى حاليا معظم الناس على وجه الأرض اللقاح و/أو أصيبوا بالفيروس»، مشيرا إلى أنه حتى لو أصيب أشخاص بالمتحور الجديد، فإن «الذاكرة المناعية تسمح لجهازه المناعي بالتحكم بالعدوى والسيطرة عليها».

وأكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن في الفترة بين 17 يوليو و13 أغسطس 2023 سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من 2300 حالة وفاة.

وحتى 13 أغسطس الجاري، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالڤيروس أكثر من 6.9 ملايين في كل أنحاء العالم.