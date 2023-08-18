حذرت حركتا «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين من المساس بالأسرى في السجون الإسرائيلية ومحاولة الاستفراد بهم.

وقال نائب رئيس «فتح» محمود العالول في بيان، إن قيادة الحركة تتابع «باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، لاسيما في سجن النقب الصحراوي وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي».

واعتبر العالول أن «المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم ستكون له تبعات خطيرة وسيفجر الأوضاع»، مؤكدا أن الحركة «لن تمرر أي محاولة للاستفراد بالأسرى ولن تتركهم وحدهم في أي مواجهة باتت محتملة مع إدارة السجون».

وطالب العالول المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لحماية الأسرى من «آلة البطش والقمع التي تمارس بحقهم داخل السجون»، مشددا على أن «الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته».

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحماس مسؤول ملف الأسرى في الحركة زاهر جبارين، أن حركته تسعى وبشكل متواصل «لمنع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى داخل السجون لأن ذلك ستكون له تبعات».

وذكر جبارين في بيان صحافي أن فصائل المقاومة الفلسطينية «تتابع ما يجري في السجون تطبيقا لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والوزير المتطرف فيها ايتمار بن غفير»، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني وفصائله «خلف الأسرى وفي خندق واحد».

ويأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام ردا على «هجمة» إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال بيان مشترك صادر عن المؤسستين إن إدارة سجون الاحتلال «اقتحمت عدة أقسام في سجن النقب الصحراوي، وقامت بعمليات نقل فردية طالت عددا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن ريمون».

وأوضح البيان أن التصعيد جاء تزامنا مع زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، إلى سجن عوفر الأربعاء الماضي، متهما إياها بمحاولة المس بمصير الأسرى وسلب ما تبقى لهم من حقوق.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما ومرضى بينهم حالات مزمنة، و31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من 1200 معتقلا إداريا، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

في غضون ذلك، وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن العشرات أصيبوا بالرصاص المطاطي وبالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية «كفر قدوم» الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقد جرى نقل أحد المصابين لمستشفى، فيما تلقى الآخرون العلاج ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي محافظة «نابلس»، أصيب عدد آخر بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية «قريوت» جنوب المحافظة.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام عدد من المستوطنين لنبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال، وتصدى الأهالي لهم.

وقمعت قوات الاحتلال كذلك مسيرة «بيت دجن» الأسبوعية، شرق نابلس، بإطلاق قنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، التي خرجت للدفاع عن أراضي «بيت دجن» ضد الاستيطان.