ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالاً للإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة لوزارة الداخلية استناداً إلى المرسوم رقم (1959/17) بقانون إقامة الأجانب والمرسوم بقانون رقم (1976/67) في شأن المرور، توضح الإدارة أنه يجب على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.

‏وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.