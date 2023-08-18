قالت الحكومة السويدية إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مسيئة للاديان مثل حرق المصحف الشريف.

وأوضح وزير العدل جونار ستروم إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.

وأضاف سترومر: "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".

وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.

جاء ذلك غداة رفع السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى قائلة إنها أحبطت هجمات ارهابية بعد حرق نسخ من المصحف الشريف.