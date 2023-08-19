حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثلاث جوائز عالمية في الموارد البشرية لعام 2023 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين.



والجوائز هي: الميدالية الذهبية لفئة "الأفضل في برنامج تقدير الموظفين"، والميدالية الذهبية لفئة "برنامج ادارة المواهب الأكثر ابتكارا"، بينما حصد الميدالية البرونزية لفئة "الأفضل في تعزيز الارتباط الوظيفي".



وفي هذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد عبدالله العمر، ان الفوز بجوائز التميز من مجموعة Brandon Hall، وهي الجوائز الأعرق في مجال التعلم والتطوير، والموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية، هو تقدير عالمي جديد يؤكد أن "بيتك" يشكل علامة فارقة ومعيار قياس benchmark في مجال الموارد البشرية، مبينا ان ذلك يتماشى مع مكانته كأكبر بنك في الكويت والبنك الإسلامي الرائد عالميا.