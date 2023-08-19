أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتضمن القرار:



مادة أولى



يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم 1 لسنة 2011 المشار اليه النص الآتي:



«تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه على النحو التالي:



٭ د.عبدالوهاب سليمان الفوزان - رئيسا.

٭ د.مصطفى محمد رضا سيد هاشم - نائبا للرئيس.

٭ د.سلمان خليفة الصباح - عضوا

٭ د.بدر محمد العدواني - عضوا

٭ د.موضي هاجد فواز المطيري - عضوا

٭ د.أسمهان فرحان الشبيلي - عضوا

٭ د.سالم حمد الشمري - عضوا

٭ د.مطلق خالد السيحان - عضوا

٭ د.عادل أحمد الزايد - عضوا

٭ د.جمال إبراهيم سليمان المرجان - عضوا

٭ د.عباس علي محمد رمضان - عضوا

٭ رئيس المجلس الطبي العام (بصفته) - عضوا

مادة ثانية



يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 2023/8/2.