أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في 3 جامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في القرار:



مادة أولى



يُسمح للطلبة الراغبين في الدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في دولة الامارات العربية المتحدة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بإمارة دبي.

2 - جامعة الخليج الطبية بإمارة عجمان.

3 - جامعة خليفة بإمارة أبوظبي.

مادة ثانية



يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة



يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة



على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.