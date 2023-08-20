القاهرة - هالة عمران



أعلن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 315 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024. وأكد وزير التعليم العالي، جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.



من جانبه، قال السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء غد الأحد، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



بدوره، أكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأت الثلاثاء الماضي أعمال التنسيق للمرحلة الثانية بحد أدنى بالنسبة للشعبة العلمية «علوم ورياضة» 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98% بإجمالي عدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 90688 طالبا وطالبة.