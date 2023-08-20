

المختارة ـ عامر زين الدين



حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من «مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد وانسداد الأفق السياسي للحوار ومقاطعة الجلسات التشريعية وخلق هذا الكم من المعوقات، في ظل الأزمات المثقلة بالتداعيات السياسية والرئاسية والمالية والاجتماعية».



وفي تصريح على هامش استقبالات امس في قصر المختارة، أكد جنبلاط أن «المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن، ولجم مسلسل الانهيارات، والشروع إلى التوافق على إدارة أزمتنا الداخلية على نحو سليم، وبحث المقاربات الموضوعية لإنتاج الحلول المنتظرة، وخصوصا منها رئاسة الجمهورية كما بقية العقد السياسية، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فلكل منا موقفه السياسي الذي لا يجوز بأي حال عدم أخذه بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومعاناته».



وجدد النائب جنبلاط دعوته إلى «إنهاء الشغور المتمادي في المجلس العسكري وخصوصا موقع رئيس الأركان، الذي يحق له وحده بموجب قانون الدفاع تولي صلاحيات قائد الجيش في حالة الشغور دون سواه».