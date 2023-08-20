

القاهرة - ناهد إمام



أطلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، معسكرا لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية».



وأعلنت وزيرة الهجرة، في بيان امس، عن فتح باب التسجيل في المعسكر بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب «الزمرة»، حيث يتم خلاله الحرص على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة، عبر مجموعة ألعاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.



وقالت سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عدد من الفعاليات من ضمنها المعسكر.



وأوضحت أن المعسكر تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج بالتعاون مع «الزمرة»، إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا.



ولفتت إلى أن هذا المعسكر خطوة جديدة في اطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئيسية «اتكلم عربي» بالتعاون مع «الزمرة» برئاسة أميرة يوسف مؤسسة الشركة، وهي شركة تقودها مجموعة من الشباب، مضيفة «سيكون هذا العمل بفكر وشكل جديد بمشاركة الشباب القائمين على إدارة الشركة، ووجدنا أن لهم نفس أهداف وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وتعريف الشباب باللغة العربية والتاريخ المصري العظيم».



وتابعت سها جندي أنه بنهاية شهر أغسطس الجاري سيتم تنظيم معسكر ليوم واحد لأبناء المصريين بالخارج، لتعريفهم بالتاريخ المصري القديم والحضارة الفرعونية، من خلال عدد من الألعاب والأنشطة، لربطهم بوطنهم وهويتهم وثقافتهم، داعية المصريين بالخارج للتسجيل ومشاركة أبنائهم الذين يتراوح أعمارهم ما بين 8 - 13 عاما بالمعسكر عبر هذا الرابط:



‏https://forms.gle/E5JbGuhnrmaxsmBr6



وشددت الوزيرة على أن أبناءنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر، منوهة بأنه لكي يكونوا جديرين بالقيادة فلابد من معرفتهم لتاريخ وطنهم ولجذورهم العظيمة، وصولا لكل المعارف التي بدأت العلوم المصرية تنشرها للعالم، ومعرفة كيف كان أجدادنا المصريين مبتكرين وبارعين وسبقوا كل العصور، مذكرة بأن «مصر أم الدنيا» لأن حضارتنا هي أقدم الحضارات التي استمد العالم كله منها الكثير والكثير من العلوم بمختلف أنواعها، وبنيت عليها العديد من الحضارات الأخرى.



من جانبها، قالت أميرة يوسف مؤسسة شركة «الزمرة» إننا نستهدف تعريف الشباب بمجتمعهم، من خلال تنظيم زيارات ومعسكرات لهم داخل المحافظات المختلفة، لتنمية روح الانتماء لوطنهم، ومساعدتهم للغير والعمل على خدمة المجتمع، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تهدف إلى التواصل مع أبناء المصريين بالخارج، وتنمية مهاراتهم القيادية وتعريفهم بمجتمعهم المصري، وتعزيز الهوية المصرية واستخدام اللغة العربية.



وأوضحت أميرة يوسف أن الهدف الأول كان الشباب داخل مصر، والآن وبالتعاون مع وزارة الهجرة تم نقل البرامج التي يتم إعدادها للشباب المصريين بالخارج.



يأتي تنظيم الفعاليات في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.