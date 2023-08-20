مفرح الشمري



أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة د.سامح مهران، عن مشاركة 3 عروض مصرية في المهرجان هذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.



ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على 3 عروض من أصل 90 عرضا مصريا، تقدمت بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي: عرض «الرجل الذي أكله الورق» عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض «من أجل الجنة إيكاروس» كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي، وهما داخل المسابقة الرسمية.



واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض «فريدا» للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، وصممته وأخرجته سالي أحمد.



وتضم لجنة مشاهدة العروض المصرية كلا من: د. رانيا فتح الله، د. محمد زعيمة، أحمد خميس، أحمد عبد الرازق أبو العلا، رنا عبد القوي، عبير علي، محمد الروبي، د. ياسر علام، د. عمرو دوارة، بالإضافة إلى زيزي المصري مقررا للجنة.



وكانت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أعلنت عن إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة خلال الدورة الثلاثين، هي: ورشة «رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر، وورشة «تقنية Meisner» ويقدمها الفنان «نديم»، وورشة «بروفة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة «مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي» وتقدمها الفنانة داليا صبور، وورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار، وورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية د.ياسمين فراج، وورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها د. إنجي البستاوي، وورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالي»، ويقدمها الفنان رمزي لينر.