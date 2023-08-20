استحداث إدارة مختصة تتبع الجهة العسكرية أو الأمنية للتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني

إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الإلكترونية.. وتقييم النواحي الأمنية لخدمات الحكومة الإلكترونية

تنظيم سبل وآليات تبادل المعلومات والتقارير الأمنية على المستوى الوطني والدولي

تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بالمرخِّص والجهات الخاضعة له





أصدر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي قرارا بشأن الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني، وذلك لإحكام سير العمليات والإجراءات الإدارية وفق أطر تنظيمية فاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.



وجاء في القرار: عملا بالمرسوم رقم 37 لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني يصدر المركز لائحة تختص بوضع الإطار الوطني العام لعمليات الأمن السيبراني والحوكمة، وذلك لإحكام سير العمليات والإجراءات الادارية وفق أطر تنظيمية فاعلة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.



وتنطبق هذه اللائحة على الجهات المعنية ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الأخرى التي يحددها رئيس المركز وفقا لأحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022.



مادة 1: التعريفات والمصطلحات



أ - اللجنة العليا: اللجنة الوطنية العليا المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 في اجتماعه (2019/11) بتاريخ 2019/3/18.



ب - المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني.



ت - الجهات المعنية: الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل دولة الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز، والجهات الأخرى التي يحددها رئيس المركز وفقا لأحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022، والتي تنقسم طبقا لهذا الإطار لما يلي:



1 - المرخِّص: هي الجهة التي تملك طبقا للقانون حق الترخيص للأفراد أو الشركات وغيرهم بتقديم خدمة أو أكثر للمستفيد/ للمستفيدين.



2 - المرخص له أو مقدم الخدمة: الأفراد أو الشركات الذين يرخص لهم بتقديم خدمة أو أكثر للمستفيد/ للمستفيدين.



3 - الجهات العسكرية والأمنية: الجيش الكويتي، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الاطفاء.



4 - الجهات الحيوية: هي الجهات المعنية التي تمتلك بيانات حساسة، أو أنظمة، أو شبكات، أو منشآت تضمن الحفاظ على استمرار وظائف الدولة الاساسية أو المجتمع أو الاقتصاد، والتي يترتب في حال تعطلها أو تدميرها أو إتلافها الاضرار الجسيم بالأمن الوطني أو الأمن العام أو اقتصاد الدولة.



5 - منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية: هي الجهة التي تمتلك طبقا للقوانين والنظم واللوائح حق التنظيم والإشراف على خطط وعمليات تنفيذ المشاريع الالكترونية وحوكمتها.



6 - مقدم الخدمة الالكترونية العام: هي الجهات التابعة لمؤسسات الدولة وشركاتها، والتي لها حق تشغيل وتقديم الخدمات الالكترونية.



7 - الترخيص: الإذن الممنوح من المركز أو (المرخص) الى الافراد/ الشركات للسماح لهم بتقديم خدمات وحلول أمنية في مجال الأمن السيبراني ومزاولة الأنشطة والعمليات ذات الصلة ووفقا لما يحدده المركز أو (المرخص).



مادة 2: قواعد الحوكمة



اللجنة العليا



1 - اعتماد الاستراتيجيات الوطنية، والسياسات والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني.



2 - اعتماد الخطة العامة لمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية الوطنية.



3 - رفع التقارير الدورية الى مجلس الوزراء بتطورات الاستراتيجية.



المركز



1 - إصدار الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية بعد اعتمادها من اللجنة الوطنية العليا.



2 - الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية للجهات المعنية.



3 - إصدار وتنفيذ الخطط التشغيلية للمركز.



4 - إصدار وثيقة الإجراءات التي تنظم العلاقة بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية.



5 - إصدار وثيقة تصنيفات حوادث الأمن السيبراني الوطنية.



6 - تصنيف مؤسسات الدولة حسب أثرها على الأمن الوطني وتحديد الجهات الحيوية.



7 - إصدار اللوائح، والسياسات الوطنية العامة التي تعنى بالأمن السيبراني.



8 - إصدار ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الأساسية، والإشراف على تنفيذها.



9 - التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية على المستوى الوطني ورفع التقارير الدورية بشأنها الى مجلس الوزراء واللجنة العليا.



10 - إصدار تعليمات وتوجيهات وإرشادات مواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية الوطنية، والإشراف على تنفيذها.



11 - إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الالكترونية بمشاركة الجهات المختصة.



12 - إصدار التعليمات والتوجيهات والارشادات الوطنية لتطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات المعنية.



13 - تقييم النواحي الامنية لخدمات الحكومية الالكترونية، والإشراف على تطويرها.



14 - إصدار الدليل الوطني الخاص بإجراءات عمليات الامن السيبراني.



15 - إصدار الدليل الوطني الخاص بإجراءات الاستجابة لحوادث الامن السيبراني.



16 - إصدار وتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتمارين والمسابقات السيبرانية السنوية على المستوى الوطني.



17 - تنظيم سبل وآليات تبادل المعلومات والتقارير الامنية على المستوى الوطني والدولي، والإشراف على تنفيذها.



18 - إصدار دليل هياكل الوحدات التنظيمية الخاصة بعمليات الامن السيبراني، والوظائف الخاصة بها.



19 - إصدار دليل وظائف الأمن السيبراني وشروط ومعايير شغلها، ومسارات التأهيل والترقي الوظيفي.



20 - إصدار دليل بناء القدرات الوطنية، والإشراف على تنفيذها.



21 - إصدار الخطط الوطنية بشأن التوعية ونشر الثقافة السيبرانية، والإشراف على تنفيذها.



الجهات العسكرية والأمنية



1 - تعيين/ إنشاء جهة ادارية متخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي للجهة باعتبارها جهة تنسيق مباشرة مع المركز ومنظم لأعمالها داخليا.



2 - إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بها بناء على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني، والعمل على تنفيذها تحت إشراف المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



3 - تنفيذ ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الاساسية الصادرة من المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



4 - إصدار وتحديث اللوائح، والسياسات الخاصة بها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من المركز.



5 - التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية الخاصة بها، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



6 - إعداد وتنفيذ الضوابط والخطط الخاصة بمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.



7 - تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الخاصة بها.



8 - إصدار وتحديث الإجراءات الخاصة بعمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بها.



9 - المشاركة بخطة التدريب والتماريـــن والمسابقـــات الصادرة من المركز.



10 - وضع وتنفيذ خطة التدريـــب والتماريـــن والمسابقات الخاصة بها.



11 - إعداد وتنفيذ خطته الخاصة ببناء القدرات.



12 - المحافظة على أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات المركز، مع تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، والالتزام بتنفيذ واتباع كل ما يصدر منه.



13 - إخطار المركز بشكل فوري بأي خطر، أو تهديد، أو اختراق واقع، أو محتمل.



14 - تبادل المعلومات والتقارير الأمنية مع المركز.



15 - المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الالكترونية الخاصة بالمركز وإدامتها.



16 - إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بها بشأن التوعية ونشر الثقافة السيبرانية.



17 - الالتزام بتزويد الجهة الادارية المتخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني بما تحتاج اليه من الوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للقيام باختصاصاتها، وتمكينها من فحص (أو ربط إن تطلب الأمر) الاجهزة والشبكات والنظـــم والبرمجيـــات الخاصة بالجهات التابعة لها، مع التزام الجهة الادارية المتخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني بتزويد وتمكين المركز بذلك.



المرخص



1 - تعيين/ إنشاء جهة ادارية متخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني باعتبارها جهة تنسيق مباشرة للعمل مع المركز.



2 - إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بها بناء على الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تنفيذها تحت إشراف المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



3 - تنفيذ المرخِّص والجهات الخاضعة له ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الاساسية الصادرة من المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



4 - إصدار وتحديث اللوائح، والسياســـات الخاصـــة بالمرخص والجهات الخاضعة له، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من المركز.



5 - التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية الخاصة بالمرخص والجهات الخاضعة له، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



6 - إعداد وتنفيذ الضوابط والخطط الخاصة بمواجهة المخاطـــر والتهـديـــدات السيبرانية.



7 - تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بالمرخص والجهات الخاضعة له.



8 - إصدار وتحديث الإجراءات الخاصة بعمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بالمرخص والجهات الخاضعة له.



9 - المشاركة بخطة التدريب والتمارين والمسابقات الصادرة من المركز.



10 - وضع وتنفيذ خطة التدريب والتمارين والمسابقات الخاصة بالمرخص والجهات الخاضعة له.



11 - إعداد وتنفيذ خطة بناء القدرات الخاصة بالمرخِّص، والإشراف على تنفيذ خطة الجهات الخاضعة له.



12 - المحافظة على أمن المرخص السيبراني والجهات الخاضعة لها بما لا يتعارض مع اختصاصات المركز، مع تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، والالتزام بتنفيذ واتباع كل ما يصدر منه.



13 - إخطار المركز بشكل فوري بأي خطر، أو تهديد، أو اختراق واقع، أو محتمل.



14 - تبادل المعلومات والتقارير الامنية بين المرخِّص والمركز.



15 - المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الالكترونية الخاصة بالمركز وإدامتها.



16 - إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالمرخص بشأن التوعية ونشر الثقافة السيبرانية.



المرخَّص له أو مقدم الخدمة



1 - تعيين/ إنشاء جهة ادارية متخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني باعتبارها جهة تنسيق مباشرة للعمل مع المرخِّص.



2 - إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بها بناء على الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية المرخص، والعمل على تنفيذها تحت إشراف المرخص.



3 - تنفيذ ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الاساسية الصادرة من المرخص، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المرخص.



4 - تنفيذ اللوائح، والسياسات الصادرة من المرخص.



5 - التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية الخاصة به ورفع التقارير الدورية والإجراءات التي تمت بشأنها الى المرخص.



6 - إعداد وتنفيذ الضوابط والخطط الخاصة بمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية تحت إشراف المرخِّص.



7 - تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة به تحت إشراف المرخِّص.



8 - إصدار وتحديث الإجراءات الخاصة بعمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة به تحت إشراف المرخِّص.



9 - المشاركة بخطة التدريب والتمارين والمسابقات الصادرة من المرخص.



10 - وضع وتنفيذ خطة التدريب والتمارين والمسابقات الخاصة به تحت إشراف المرخِّص.



11 - إعداد وتنفيذ خطته الخاصة ببناء القدرات بإشراف المرخص.



12 - المحافظة على أمنه السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات المرخص، مع تمكين المرخِّص والمركز من مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بتنفيذ واتباع كل ما يصدر منهما.



13 - إخطار المرخص بشكل فوري بأي خطر، أو تهديد، أو اختراق واقع، أو محتمل.



14 - تبادل المعلومات والتقارير الأمنية مع المرخِّص.



15 - إعداد وتنفيذ خطط التوعية ونشر الثقافة السيبرانية.



منظم قطاع مشغلي الخدمات الإلكترونية



1 - تعيين/ إنشاء جهة إدارية متخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني باعتبارها جهة تنسيق مباشرة للعمل مع المركز.



2 - إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بها بناء على الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تنفيذها تحت إشراف المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



3 - تنفيذ منظم القطاع ومشغلي الخدمات الالكترونية ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الاساسية الصادرة من المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشزنها الى المركز.



4 - إصدار وتحديث اللوائح، والسياسات الخاصة بمنظم القطاع ومشغلي الخدمات الالكترونية، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من المركز.



5 - التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية الخاصة بمنظم القطاع ومشغلي الخدمات الالكترونية، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



6 - إعداد وتنفيذ الضوابط والخطط الخاصة بمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.



7 - تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بمنظم القطاع ومشغلي الخدمات الالكترونية.



8 - إصدار وتحديث الإجراءات الخاصة بعمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بمنظم القطاع ومشغلي الخدمات الالكترونية.



9 - المشاركة بخطة التدريب والتمارين والمسابقات الصادرة من المركز.



10 - وضع وتنفيذ خطة التدريب والتمارين والمسابقات الخاصة بمنظم القطاع ومشغلي الخدمات الالكترونية.



مادة 3: فرق العمل التخصصية



يشكل المركز عددا من فرق العمل التخصصية حسب ما تقتضيه الحاجة لتمكينه من القيام باختصاصاته، وفيما لا يتعارض مع المسؤوليات الواردة في هذه اللائحة المنوطة بالجهات المعنية.



مادة 4: الإنفاذ



تعتبر لائحة الإطار الوطني لعمليات الأمن السيبراني والحوكمة ملزمة على كافة الجهات المعنية والعاملين فيها، وتلتزم الجهات المعنية بفرض ما يلزم حسب مسؤولياتها الخاصة بها وبما لا يتعارض مع أحكامها.



مادة 5: التعديلات



يجوز للمركز تعديل هذه اللائحة متى كان لذلك مقتضى بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.





التزامات مقدم خدمة أمن سيبراني



الالتزام بالتسجيل لدى المركز بالسجل الخاص باستيفاء المعايير الأمنية الصادرة من المركز.



الالتزام باستيفاء كافة الاشتراطات والضوابط الاساسية والمكملة والمعدلة لها بشأن منح التراخيص الصادرة من الجهات المعنية في الدولة كل حسب الاختصاصات المقررة لكل منها وفقا للقوانين والنظم واللوائح، وفي حدود الاطار العام للاشتراطات والضوابط الصادرة من المركز.



الالتزام بالمحافظة على استيفاء كافة الاشتراطات والضوابط الاساسية والمكملة والمعدلة لها المقررة لمنح الترخيص طوال فترة تقديم الخدمة، مع الالتزام بالإخطار الفوري للجهة المعنية المانحة للترخيص في حال فقد أحد الاشتراطات أو الضوابط.





مهام مقدم الخدمة الإلكترونية العام



تعيين/ إنشاء جهة إدارية متخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني باعتبارها جهة تنسيق مباشرة للعمل مع منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



إعداد الخطة التشغيلية الخاصة به بناء على الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية، والعمل على تنفيذها تحت إشراف منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



تنفيذ ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الاساسية الصادرة من منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



تنفيذ اللوائح، والسياسات الصادرة من منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية الخاصة به ورفع التقارير الدورية والإجراءات التي تمت بشأنها الى منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



إعداد وتنفيذ الضوابط والخطط الخاصة بمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية تحت إشراف منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة به تحت إشراف منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



إصدار وتحديث الإجراءات الخاصة بعمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة به تحت إشراف منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



المشاركة بخطة التدريب والتمارين والمسابقات الصادرة من منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



وضع وتنفيذ خطة التدريب والتمارين والمسابقات الخاصة به تحت إشراف منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



إعداد وتنفيذ خطته الخاصة ببناء القدرات بإشراف منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



المحافظة على أمنه السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية، مع تمكين منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية والمركز من مباشرة اختصاصاتهما، والالتزام بتنفيذ واتباع كل ما يصدر منهما.



إخطار منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية بشكل فوري بأي خطر، أو تهديد، أو اختراق واقع، أو محتمل.



تبادل المعلومات والتقارير الامنية مع منظم قطاع مشغلي الخدمات الالكترونية.



واجبات الجهات الحيوية



تعيين/ إنشاء جهة ادارية متخصصة في مجال حكومة الزمن السيبراني ضمن الهيكل التنظيمي للجهة باعتبارها جهة تنسيق مباشرة مع المركز ومنظم لأعمالها داخليا.



إعداد الخطة التشغيلية الخاصة بها بناء على الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تنفيذها تحت إشراف المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



تنفيذ ضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية الاساسية الصادرة من المركز، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



إصدار وتحديث اللوائح، والساسيات الخاصة بها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من المركز.



التقييم الدوري للمخاطر السيبرانية وقياس مستوى الجاهزية الخاصة بها، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى المركز.



إعداد وتنفيذ الضوابط والخطط الخاصة بمواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية.



تطوير عمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة لحوادث الامن السيبراني الخاصة بها.



إصدار وتحديث الإجراءات الخاصة بعمليات الأمن السيبراني وفرق الاستجابة للحوادث الخاصة بها.



المشاركة بخطة التدريب والتمارين والمسابقات الصادرة من المركز.



وضع وتنفيذ خطة التدريب والتمارين والمسابقات الخاصة بها.



إعداد وتنفيذ خطته الخاصة ببناء القدرات.



المحافظة على أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات المركز، مع تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، والالتزام بتنفيذ واتباع كل ما يصدر منه.



إخطار المركز بشكل فوري بأي خطر أو تهديد أو اختراق واقع أو محتمل.



تبادل المعلومات والتقارير الامنية مع المركز.



المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الالكترونية الخاصة بالمركز وإدامتها.



إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بها بشأن التوعية ونشر الثقافة السيبرانية.



الالتزام بتزويد الجهة الادارية المتخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني بما تحتاج اليه من الوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للقيام باختصاصاتها، وتمكينها من فحص (أو ربط إن تطلب الأمر) الاجهزة والشبكات والنظم والبرمجيات الخاصة بالجهات التابعة لها، مع التزام الجهة الادارية المتخصصة في مجال حوكمة الأمن السيبراني بتزويد وتمكين المركز بذلك.