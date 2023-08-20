تتجه الأنظار إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمعرفة ما إذا كان سيشارك في المناظرة الأولى للمرشحين الجمهوريين إلى البيت الأبيض المقررة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما هدد بالتغيب عنها بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه.



وقال ترامب صراحة إنه يفكر بالتغيب عن المناظرة المقررة في مدينة ميلووكي، مبررا توجهه هذا بعدم رغبته في تقاسم الأضواء مع مرشحين لا يتمتعون بشعبية حقيقية.



وكتب الرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا أتقدم على المتسابق الثاني، أيا يكن هذا الشخص اليوم، بأكثر من 50 نقطة. (الرئيس الجمهوري الراحل رونالد) ريغان لم يفعل ذلك، ولا الآخرون فعلوا ذلك. الناس يعرفون سجلي، وهو واحد من الأفضل على الإطلاق، فلماذا سأناظر؟».



وأمهلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ترامب حتى الغد لاتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان يريد المشاركة في المناظرة أم لا.



وعلى الرغم من أن ترامب يتصدر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، فإن عددا من حلفائه يخشون أن يؤدي تغيبه عن المناظرة إلى منح منافسيه فرصة لخطف الأضواء وتحقيق مكاسب على حسابه.



في هذا السياق، لفت مراقبون إلى أن ترامب خسر في 2016 ولاية آيوا أمام السيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز بعد أن تغيب عن مناظرة.



وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن ترامب أبلغ مساعديه انه يخطط للتغلب على منافسيه عبر التغيب عن المناظرة التي تنظمها «فوكس نيوز»، والحلول بدلا من ذلك ضيفا وحيدا في مقابلة عبر الإنترنت يجريها معه تاكر كارلسون، المذيع السابق في الشبكة التلفزيونية المحافظة.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن ترامب يفكر باعتماد سياسة «البرمجة المضادة» لسرقة الأضواء الإعلامية من منافسيه، فبالإضافة إلى المقابلة المرجحة مع كارلسون، قد يختار الملياردير يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين لتسليم نفسه للسلطات القضائية في سجن المقاطعة في مدينة أتلانتا.



وأبلغ الحزب الجمهوري المرشحين أنه يتعين عليهم من أجل المشاركة في المناظرة التعهد بـ «احترام إرادة الناخبين في الانتخابات التمهيدية» ودعم المرشح النهائي.



وقال ترامب سابقا إنه لن يوقع على أي تعهد.



وتأهل إلى المناظرة سبعة مرشحين آخرين، هم: حاكما ولايتي فلوريدا رون ديسانتيس وداكوتا الشمالية داغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي والحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي، وتضع استطلاعات الرأي حاليا ديسانتس في المركز الثاني.