أعلن حزب الله أن سورياً قضى ليل أمس الأول في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ملاحقته من عناصر في الحزب بدعوى الاشتباه بتورطه في تفجير قرب مقام السيدة زينب جنوب دمشق الشهر الماضي. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب أمس «وصلت معلومات الى الجهات المعنية في حزب الله عن دخول شخص سوري.. خلسة الى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب» الشهر الماضي.



وأضاف البيان «خشية مبادرته الى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم بانكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع» ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.