كشفت تقارير إخبارية أن الجيش الأميركي أجرى مناورات عسكرية مع الميليشيات الكردية في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر محلية، أن الجنود الأميركيين أجروا مناورات مع تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» ووحدات حماية الشعب الكردية «واي بي جي» التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» وتعتبرها انقرة الجناح السوري لحزب العمال. وأفادت بأن المناورات جرت مع «عشرات من إرهابيي التنظيم» في الفترة بين 15-17 أغسطس.



وفي السياق، ذكرت الوكالة أن جهاز الاستخبارات التركي حيد «هجران إيجوز» إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لـ«بي كي كي» في الحسكة. ونقلت عن مصادر أمنية تركية أمس، أن إيجوز الملقبة «فيجين جيان» انضمت للتنظيم عام 2016 وشاركت في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين للتنظيم، وباتت إحدى مسؤولات التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).