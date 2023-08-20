

منصور السلطان



أحال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس الى النيابة العامة يوم أمس 15 شخصا للاتجار في المواد المخدرة بواقع 7 من غير محددي الجنسية و3 مواطنين وهنديين وبنغالي ومصري وسوري إلى النيابة العامة على خلفية الاتجار في نحو 16 كيلو من المواد المخدرة والخمور، وجرت مصادرة 2 سلاح ناري ومبالغ مالية ضبطت مع عدد من الموقوفين.



وقال مصدر أمني إن الـ 15 شخصا ضبطوا من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد، وذلك في 3 قضايا بمنطقة الصليبية وقضيتين في منطقة تيماء، اما بقية القضايا فكانت في مناطق الأندلس والفروانية والمهبولة والمنقف وعبدالله المبارك.



وأشار المصدر الى أن المضبوطات من الخمور بلغت 145 زجاجة خمر مستوردة فيما بلغت الحبوب التي ضبطت بحوزة المتهمين 763 حبة مخدرة.