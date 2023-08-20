قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي إن العمل الإنساني والإغاثي يعد إحدى الركائز الأساسية للكويت التي عرفت بمبادراتها الإنسانية في مناطق عدة في العالم.



وأضاف الحساوي في تصريح لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام أن حجم ومستوى وطبيعة المساعدات التي قدمتها الكويت بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية كافة يؤكد أهمية الدور الذي تسهم به الدولة في العمل الإنساني الدولي والإغاثي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العمل الإنساني يخفف من الآثار الناجمة عن الكوارث والأزمات الإنسانية ويساعد في نشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراعات والأزمات كما يوفر فرصا لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الناس ويسهم في خلق مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات الإنسانية.