

ضمن سلسلة من زياراتها الخيرية والدعوية المتواصلة، قام وفد من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، يضم رئيس مجلس الإدارة د.نصار العبدالجليل، ونائبه د.بسام الشطي، بالزيارة الثانية لجمهورية مدغشقر وتحديدا العاصمة أنتاناناريفو.



وقال د.بسام الشطي في تصريح صحافي إن وفد «الوقف الإنساني» التقى خلال الزيارة عددا من المسؤولين في البلاد وعلى رأسهم المفتي العام لمدغشقر هارون موسى، والنائب المسلم في البرلمان وعضو مجلس الشيوخ السيد خالد، للوقوف على المتطلبات الضرورية للفئات المحتاجة.



وأشار الشطي إلى قيام الوفد بلقاء 50 يتيما من حفظة القرآن الذين استمع الوفد إلى تلاوتهم وترتيلهم لآيات الذكر الحكيم.



بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبد الجليل أن الزيارة لمدغشقر شهدت افتتاح مجموعة من المساجد والآبار وتوزيع الأرز والخبز على أكثر من 500 أسرة محتاجة، بالإضافة إلى توزيع المصاحف والكتيبات الدعوية، كما شهد الوفد دخول مجموعة جديدة في الإسلام يقدر عددهم بنحو 100 شخص.