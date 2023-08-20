أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء الفائزين في السحب الشهري السابع لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر يوليو، حيث تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، وربحت نفله صالح حامد السنافي الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: عبد الرزاق منتظر عبد الرزاق المهدي، أحمد حامد ماطر العنزي، سوسن هاشم جبار، فلاح سعود هدمول الرشيدي، خالد سالم عبدالله عدوه العجمي، حسين علي محمد الحمادي، جعفر يوسف عبدالله الحداد، عازر جرجس ابراهيم عبدالمسيح، مها زكريا محمد الأستاذ، عبد المحسن خالد ابراهيم الخزام.



وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB علي الصانع: «تملؤنا السعادة والثقة بمواصلة نجاح هذه العملية المميزة، ويسرنا أن نجدد تهنئة عملائنا المميزين، والذي كانوا الرابحين المحظوظين في السحب السابع لحساب الدروازة، كما نتمنى لكافة عملاء الحساب حظا طيبا في السحوبات الشهرية المقبلة».



وأضاف: «نحن في KIB نواصل التزامنا بمكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم بخدماتنا ومنتجاتنا، وذلك من خلال جهودنا المستمرة والهادفة إلى تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا المتينة بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، إضافة إلى تطوير أحدث المزايا والحلول المصرفية الشاملة التي تناسب أسلوب حياتهم العصري».