أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق ميزة جديدة، تمكن العملاء من تقديم الشكاوى الرسمية عن طريق تطبيق البنك عبر الهواتف الذكية، مما يوفر المزيد من الراحة والسرعة في تسجيل الشكوى، ويضمن الشفافية ويرفع مستوى الثقة في عملية حل الشكاوى التي قد تواجه العملاء. وبهذه المناسبة، قالت مدير عام الشكاوى وحماية العملاء بالبنك الأهلي المتحد سحر دشتي: «يواصل المتحد جهوده لتقديم المزايا والحلول التي تسهم في الحفاظ على ثقة ورضاء عملائه الكرام وتحسين تجربتهم المصرفية، وفي هذا الإطار فقد سارع البنك في تطبيق هذه الميزة الجديدة استجابة لتعليمات بنك الكويت المركزي الرامية إلى حماية عملاء القطاع المصرفي».



وأضافت أن البنك الأهلي المتحد يسعى دائما لتقديم كل المزايا التي تسهم في توفير المزيد من الراحة والسهولة للعملاء من خلال باقة فريدة من الخدمات المصرفية الرقمية والتي تضمن لعملائنا قنوات سهلة وفعالة للتواصل مع البنك.



وأوضحت دشتي بالقول: «يعد استخدام تطبيق البنك الإلكتروني لاستلام الشكاوى من الخدمات المصرفية المتطورة التي توفر الوقت والجهد على العميل، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج الشكوى إلكترونيا عبر هاتفه الذكي، وبمجرد تقديمه للشكوى، يتم تسلمها مباشرة من خلال وحدة الشكاوى بالبنك، ثم يتم تزويد العميل برقم الشكوى من خلال رسالة نصية من البنك، حيث يتم الرد على الشكوى خطيا خلال 15 يوم عمل ويتم ارفاق الرد على التطبيق الخاص بالعميل ليكون بإمكانه الاطلاع على الرد مع امكانية طباعته أيضا. كما يتيح البنك الاهلي المتحد لعملائه إمكانية تقديم شكاوى اعتراضية والتي يتم الرد عليها شفويا خلال يومي عمل بالإضافة إلى امكانية تقديم كافة الاقتراحات التي تساعد في تطوير خدمات البنك».



وأكدت دشتي على حرص وحدة الشكاوى في البنك الأهلي المتحد على اتباع كافة الاجراءات واستخدام كافة صلاحياتها لحل جميع شكاوى العملاء في البنك الأهلي المتحد، حيث يتم بحث تفاصيل الشكوى فور تسلمها وإجراء البحث اللازم لمعرفة الأسباب الجذرية لحدوثها، ووضع حلول لضمان عدم تكرار هذه الشكاوى، كما تقدم وحدة الشكاوي المشورة للعملاء من أصحاب الشكاوى ومساعدتهم بهدف الوصول الى حل شكواهم والحصول على رضاهم وثقتهم، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم حل جميع الشكاوى في الوقت المحدد المتفق عليه.