أعلن بنك برقان بدء إصدار بطاقة «x-change» مسبقة الدفع، لتكون هذه المرة من «فيزا»، لتوفر لحاملها باقة جديدة من المزايا الرائعة والفريدة، وذلك كجزء من جهود البنك لتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات عملائه وتطلعاتهم.



ويمكن للعميل استخدام بطاقة فيزا «x-change» مسبقة الدفع لإجراء عمليات الدفع محليا أو عالميا، حيث يستطيع تعبئة البطاقة بمختلف المبالغ التي يختارها من عملات متنوعة تشمل الدولار الأميركي، اليورو، أو الجنيه الإسترليني، مع الحفاظ على سعر الصرف عند التعبئة.



وصممت بطاقة فيزا «x-change» مسبقة الدفع المميزة لتلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء دائمي السفر ومحبي التسوق عبر الإنترنت باستخدام العملات الأجنبية، حيث تحمي البطاقة حاملها من تقلبات أسعار العملات إلى جانب تمكينه من إدارة مدفوعاته بمنتهى الكفاءة.



وحرص بنك برقان لدى إصدار البطاقة مع فيزا على تزويدها بمزايا جديدة، حيث أضاف لها ميزة Smart Delay لتكون بطاقة فيزا «x-change» مسبقة الدفع الوحيدة التي تمكن حاملها من الدخول إلى صالات الانتظار بالمطارات برفقة أربعة أشخاص في حال تأخر موعد إقلاع طائرتهم.



وفي تعليقه على إصدار «x-change» مع «فيزا»، قال رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، ناصر القيسي: «استخدام البطاقات البنكية تمنح العملاء مزايا وفرصا متنوعة، سواء داخل الكويت أو خارجها، ومن منطلق التزامنا بتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائنا، فإننا نعمل على تطوير المزايا والخدمات التي تقدمها بطاقاتنا مع توسيع نطاق تغطيتها».



وأضاف أن مفهوم بطاقة فيزا «x-change» مسبقة الدفع قائم على السهولة والراحة، لذلك فإن إصدارها لا يتطلب وجود حساب مصرفي لدى العميل ما يجعلها خيارا مناسبا يلبي احتياجات المستخدمين من جميع الفئات العمرية على اختلاف أنماط حياتهم.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى دائما للحفاظ على موقعه في السوق المحلي بتطبيق أعلى المعايير المصرفية، اعتمادا على أحدث التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات، مع تأكيده أن التزامه المستمر بالابتكارات نابع من شعار البنك الرئيسي «أنت دافعنا».