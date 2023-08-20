انخفضت «بيتكوين»، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماض، لتخرج عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية. وتراجعت «بيتكوين» 7.2% في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ نوفمبر 2022 عندما انهارت منصة «إف.تي.إكس» لتداول العملات الرقمية، لتنخفض إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو الماضي. وتعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد. واستقرت «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 1690.20 دولارا بعد انخفاضها بشكل حاد أيضا.