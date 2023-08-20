أعلن بنك وربة عن تنظيم دورة تدريبية لعملائه من فئة الصفوة والصفوة بلس تحت عنوان «كيف تبدأ استثمارك بالذهب» لنشر ثقافة الاستثمار بالذهب، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك دار السبائك.



وركزت الدورة التي قدمها خبراء متميزون في مجال الذهب على التقلبات السياسية التي تستدعي الاستثمار في الذهب وحركة أسعاره صعودا ونزولا وخاصة المقدم من بنك وربة من سبائك عيار 24 سواء من الإماراتي أو السويسري والتي تعتبر الأفضل من نوعها في مجال الاستثمار في الذهب، كما ركزت الدورة أيضا على الطريقة المرنة رقميا لشراء، بيع وتخزين الذهب الفعلي عبر تطبيق بنك وربة.



هذا، وقدمت دار السبائك هدايا رمزية لعملاء بنك وربة عبارة عن جرام ذهب لكل عميل بالإضافة إلى هدايا أخرى قيمة واستدعى بنك وربة عملائه من فئات الصفوة والصفوة بلس على العشاء بعد الدورة في فندق جراند حياة 360 في قاعة الاجتماعات الخاصة بالفندق.



وفي معرض تعليقه، قال مدير إدارة أول الفروع للمجموعة المصرفية للأفراد عبدالله الشعيل، إن الدورة كانت مفيدة للغاية ومجدية لكل العملاء، وعادت عليهم بالنفع التام وهو الأمر الذي يؤكد أن بنك وربة حريص على توفير نشر ثقافة الوعي وسبل الراحة والأمان وتقديم ومواكبة كل جديد على الساحة المحلية والعالمية لكافة عملائه لاسيما عملاء الصفوة والصفوة بلس.



وأوضح الشعيل أن «حساب الذهب» في بنك وربة هو حساب استثماري يتيح للعميل شراء وبيع أجود أنواع الذهب المقدم من الشركات السويسرية والإماراتية (24 قيراط بنقاوة 999.9)، ويعتبر فتح الحساب والتحكم به أسهل من أي وقت مضى عبر تطبيق بنك وربة بالشراكة مع مجموعة دار السبائك في بنك وربة ويتميز الحساب بطبيعته الاستثمارية.



ويمكن للعملاء شراء وبيع السبائك الذهبية مباشرة عن طريق تطبيق «وربة أونلاين» ويتم الإعلان عن الأسعار يوميا وبتحديث فوري، علما بأن بنك وربة قد ختم مؤخرا حملة ترويجية موجهة الى جميع عملاء بنك وربة تضمنت تقديم خصومات لعمولة البنك على جميع عمليات البيع والشراء الذهب لتكون 100 فلس مقابل كل غرام ذهب.



وأكد أن «حساب الذهب» يلقي إقبالا كبيرا من العملاء لمزاياه العديدة، وسهولة التعامل من خلاله، وقد شجع شرائح كثيرة على التعامل مع الذهب بنظرة جديدة كمصدر مهم للاحتفاظ بالقيمة والاستثمار في آن واحد، حيث يميل الكثيرون للاحتفاظ بالمعدن الأصفر على سبيل الاستثمار أو حفظ القيمة والحماية من التقلبات في الأسعار والأسواق.